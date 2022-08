Radiografia del politico radicato

di Sergio Genovese

Ci sono alcuni politici locali che destano la mia curiosità per tentare di capire cosa sarebbero stati fuori dal cerchio magico. Se non fossero stati bravi a raccattare voti per assurgere ad un ruolo strapagato che dopo qualche legislatura ha elevato, per sempre, toni sociali ma soprattutto economici, dove li avremmo incontrati? Li osservo, confesso con un pizzico di invidia, e cerco di capire come sarebbero potuti essere utili alla società, ammesso che lo siano oggi, fuori dall’abitacolo delle auto blu che suggellano il lusso del loro residence sociale. Immagino che saranno appagati del loro percorso esistenziale al punto che mentre nei primi tempi guardavano e riguardavano la opulenza del loro statino stipendiale, ora non ci fanno più caso come se quell’afflato così straordinario fosse diventato un normale riconoscimento in linea con le responsabilità assunte. Si sono abituati ad essere ricchi senza fermarsi a pensare che fuori dalla politica avrebbero dovuto accontentarsi, se capaci di vincere un concorso, di uno stipendio mensile di millecinquecento euro. Li osservo e non li vedo grati al mondo che si sono trovati a vivere. Troppo abituati alla mangiatoia bassa e poco inclini a ricordare da dove sono venuti. Ci sono personaggi che vivono nelle stanze dorate da più di vent’anni che invece di riempirsi di riconoscenza per il destino che ha preso la propria vita, sembrano progressivamente riempirsi di spocchia. Segnale di uno spessore che non esiste e registrazione di una materia umana che non si è mai stratificata. Quando arriva la sconfitta elettorale per tali personaggi c’è il viaggio iniziale nella depressione. Troppo traumatico il distacco e troppo difficile vivere senza che qualcuno sia fuori dalla stanza per essere illuso sulla futura possibilità di trovare un posto di lavoro per il figlio. Dal disagio spesso si guarisce cercando di ritornare in sella perché l’auto blu ti disabitua a voltare pagina. Come una zecca della pianura padana il tormento ti si appiccica addosso e se non trova la soluzione del rientro o del ritorno, resta nella sua versione palpitante. Infine ci sono le nuove guardie, quelle che mentre fanno fatica ad imparare come si fa ad essere bravi amministratori locali, dopo qualche attimo si fanno spingere dalla voglia di diventare un senatore o una senatrice, un deputato o una deputata. Bruciare le tappe dell’ambizione e dell’arrivismo è diventato il contrasto migliore per osservare al meglio la radiografia del politico radicato delle nostre parti ma altrove non ci sono alternative migliori. Li osservo, ingrassati dai banchetti a cui non mancano mai per convenienza e penso cosa avrebbero fatto se non fossero stati bravi a raccattare voti per girare con l’autista con il gomito fuori dal finestrino inutilmente oscurato.