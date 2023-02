Radiodiagnostica, 11 medici su 18 richiesti. Asrem: “Su 71 candidati solo 11 alla prova”

Undici medici andranno a integrare l’organico di Radiodiagnostica nelle strutture ospedaliere dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem).

Per due di loro, già in possesso della specializzazione, si legge su Ansa Molise, al termine delle prove di esame l’Asrem ha formalizzato il contratto di assunzione a tempo indeterminato mentre nove specializzandi verranno assunti a tempo determinato in attesa di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del conseguimento della specializzazione e previa stipula di convenzione con la pertinente Università.

Anche questa volta, però, il concorso bandito dall’Asrem ha disatteso le aspettative. Su 71 candidati ammessi alla prova per 18 posti a tempo indeterminato, solo 11 hanno partecipato.