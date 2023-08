Radio 105 a Pietracupa per un atteso evento 

Il programma dell’estate Pietracupese sarà arricchito domani sera sabato 19 da uno degli eventi che ha tutti i presupposti per essere ricordato con estremo gradimento e destinato a richiamare tanti giovani da tutta la regione, Radio 105 fa tappa in Molise con 105 INDAKLUBB, Andrea Belli, dj di fama nazionale e produttore discografico, ormai ascoltato da tantissimi Italiani nel suo radio show sarà a Pietracupa per questo grandissimo evento, accompagnato da Sandro Bit anche lui uno dei più grandi vocalist italiani, tra le sue creazioni nel 2003 “Euphoria” il suo primo singolo, riesce a far muovere la gente e ammaestra le folle. L’ingresso sarà libero in Piazza Portone a Pietracupa e ad accrescere il divertimento ci sarà un bellissimo schiuma party e tanti gadget radio 105, food e beverage dalle ore 21.30.