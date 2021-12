Raddoppio tratta ferroviaria Termoli-Ripalta: pubblicato il bando

Base d’asta 438 milioni di euro. Investimento complessivo 594 milioni di euro

Decisivo passo in avanti per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Pescara – Bari.

È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta Termoli – Ripalta, secondo lotto funzionale della linea Termoli – Lesina (24,9 km), il cui valore a base di gara è di 438 milioni di euro.

Il progetto definitivo è stato approvato con ordinanza n.3 del 24 giugno 2021 a firma del Commissario di Governo per il Completamento del Raddoppio della linea Pescara – Bari (tratta Termoli – Lesina).

L’intervento, che si si colloca parte in territorio molisano e parte in territorio pugliese, prevede uno sviluppo del tracciato prevalentemente in variante, con la dismissione della linea ferroviaria esistente. In questo modo saranno incrementate la capacità e la regolarità del traffico ferroviario su tutta la Direttrice Adriatica, con una riduzione dei tempi di percorrenza di circa 40 minuti di tra Bologna e Bari e di circa 60 minuti fino a Lecce.

Il completamento dell’opera è previsto nel 2028. L’investimento complessivo è di 594 milioni di euro.

Per quanto riguarda il primo lotto, da Ripalta a Lesina (circa 7 Km), affidato a marzo 2021, per un importo di circa 59 milioni di euro ed un investimento complessivo di 106 milioni, sono in fase di ultimazione le attività di progettazione esecutiva a cura dell’Appaltatore. Seguirà a breve la fase di apertura dei cantieri, con previsione di ultimazione lavori nel 2025.