Raddoppio Termoli-Lesina, «Sbrocca ha detto il falso»

Il sindaco Roberti: «Dobbiamo decidere del futuro dell’Italia, convocheremo il consiglio»

REDAZIONE TERMOLI

Si è tenuta questa mattina presso il comune di Termoli la conferenza stampa del sindaco Francesco Roberti sul raddoppio della linea ferroviaria Termoli-Lesina. Il progetto di Rfi è già pronto, è solo da approvare ma il sindaco della città bassomolisana si è detto nettamente contrario «Perché non apporta nessun beneficio per Termoli». La decisione ultima, però, verrà lasciata al consiglio comunale chiamato ad esprimersi sulla questione. Per quel che riguarda il progetto questo parte dalla stazione di Lesina e termina all’ingresso di Termoli dove va ad esserci lo snodo di collegamento Termoli-Campobasso. All’altezza di Nuova Clieternia fiancheggerà l’autostrada A14 fino a Campomarino e dove c’è la vecchia stazione al Lido verrà istituita una fermata. Subito dopo la fermata i treni imboccheranno una galleria che va a ricollegarsi all’altezza del depuratore del consorzio e si ricollega alla vecchia tratta ferroviaria che introduce verso Termoli.

«Ora dobbiamo decidere che pesci prendere -ha detto il sindaco Roberti- dimostriamo che il Molise esiste e resiste o lasciamo fare quello che gli altri vogliono?Ne parlerò con la maggioranza e decideremo per un si o no al raddoppio». Intanto c’è attesa per giovedi quando, in tarda mattinata, ci sarà l’incontro con i tecnici Rfi.