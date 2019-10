Raddoppio Termoli-Lesina, iniziato l’incontro tra Rfi e Comune di Termoli

La riunione segue di una settimana il tavolo tecnico che si è tenuto a Roma. Dal parere dell’amministrazione Roberti dipende il futuro del trasporto ferroviario

E’ iniziata da pochi minuti la riunione tra i responsabili del progetto di Raddoppio ferroviario della tratta Termoli-Lesina di Rfi e l’amministrazione comunale di Termoli. L’incontro che si sta tenendo questa mattina, 17 ottobre, presso Palazzo Sant’Antonio segue quello della settimana scorsa che aveva visto il sindaco Francesco Roberti e il suo vice Enzo Ferrazzano andare a Roma per presenziare al tavolo tecnico.

Sotto la lente il raddoppio ferroviario nel tratto tra Campomarino e lo “sfiocco” all’altezza di via Corsica e il futuro di quello che sarà il collegamento ferroviario in tutta Italia. Come affermato dal sindaco Roberti nella conferenza stampa successiva al tavolo tecnico di Roma, infatti, dal parere che esprimerà il Comune di Termoli potrebbe dipendere il futuro non solo della stazione bassomolisana ma anche di tutta la tratta adriatica.