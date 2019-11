Raddoppio, sì della Regione. «Ma la stazione va spostata» (DICCI LA TUA)

Sotto la lente il protocollo di intesa del 2005 e la “Sistemazione del nodo ferroviario di Termoli”

La delibera è datata 25 novembre ed è un passaggio fondamentale per lo sviluppo di quella che sarà la tratta ferroviaria Termoli-Lesina. La Giunta regionale guidata dal Governatore del Molise, Donato Toma, ha, infatti, espresso parere favorevole al progetto “Linea Ferroviaria Pescara-Bari. Raddoppio della Tratta Ferroviaria Termoli-Lesina Lotti 2 e 3 –Raddoppio Termoli- Ripalta”. Si tratta di un parere favorevole che, in ogni caso è stato subordinato al rispetto di alcune prescrizioni, tra queste il fatto che Rfi provveda, entro 6 mesi dalla approvazione del Progetto definitivo del raddoppio Termoli-Ripalta a rielaborare, integrare, modificare il progetto definitivo denominato “Linea Ferroviaria Pescara-Bari. Raddoppio della Tratta Ferroviaria Termoli-Lesina Lotti 2 e 3 –Raddoppio Termoli- Ripalta”, redigendo e presentando al Comune di Termoli un progetto di fattibilità delle alternative finalizzato alla “Sistemazione del nodo ferroviario di Termoli” attuando, fin dalla realizzazione del primo lotto, ogni soluzione progettuale, compresa la copertura del tratto ferroviario cittadino della stazione di Termoli, per consentire lo sviluppo della città e il contenimento acustico. Sotto la lente il protocollo di intesa del 4 agosto 2005 e la necessità di evitare la divisione della città provvedendo alla ricollocazione e riqualificazione della stazione di Termoli al di fuori del nucleo cittadino, assicurando alla stessa una migliore sistemazione in termini urbanistici, di edilizia, di accessibilità e fruibilità anche commerciale e favorendo lo sviluppo di un sistema intermodale di trasporti in ambito regionale e interregionale per lo scambio e il transito delle merci. Sotto la lente anche la previsione della riqualificazione della stazione di Campomarino e l’adottare ogni soluzione riguardante la situazione di dissesto idrogeologico relativa alla frana di Petacciato adottando soluzioni in grado di eliminare la pericolosità del tratto interessato incluso anche un eventuale spostamento del tracciato. Si tratta di una delibera importante perché già in passato lo spostamento della stazione ferroviaria di Termoli aveva creato non pochi malumori e spaccato la cittadinanza.

