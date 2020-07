Raddoppio, “no” in Via-Vas: «La Termoli-Ripalta danneggia gli uccelli»

Il tratto Termoli-Ripalta del raddoppio ferroviario sulla linea Adriatica Bologna-Bari «danneggia gli uccelli». E’ quanto sostiene la commissione Via-Vas del Ministero dell’Ambiente che ha dato parere negativo alla compatibilità ambientale al progetto Rfi sul raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-Lesina. Si tratta di un parere che potrebbe portare conseguenze abbastanza disastrose per il progetto. La Termoli-Lesina, prevista nella Legge Obiettivo del 2001 varata dal Governo Berlusconi nel 2001, dovrebbe porre fine a quel collo di bottiglia causato dall’unico binario – inaugurato da Vittorio Emanuele III nel 1863 – che divide il Molise e la Puglia e dal Nord Italia. Il completamento del raddoppio della tratta Bologna-Bari, come si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno, è stato per anni osteggiato dal «ricatto» politico del Molise, in particolare per la posizione del Comune di Campomarino, che ha comportato la revisione del tracciato per allontanarlo dal mare con il risultato di far lievitare i costi (circa mezzo miliardo di euro). Le osservazioni dei super esperti del Ministero, riguardano, tra gli altri, il pericolo che i rumori del cantiere potrebbe arrecare all’avifauna con particolare riferimento ad alcune categorie di uccelli. Di qui la necessità di procedere «nella Valutazione “appropriata” e nella definizione di opere di compensazione quali la rinaturalizzazione di nuove aree o il management degli habitat, interventi da strutturare tenendo in considerazione l’impatto generale dell’opera nel suo complesso, interventi che potrebbero in parte contenere gli impatti sull’Avifauna». Una decisione che arriva nel momento in cui il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, sta per annunciare il Piano #Italiaveloce da 200 miliardi di investimenti. I 32 chilometri tra Termoli e Lesina sono l’ultimo tratto a singolo binario della linea Adriatica, quella che collega la Puglia a Milano, e rappresentano la principale strozzatura ferroviaria del Mezzogiorno: la velocità dei 200 km l’ora si ferma alle porte del Molise, poi si scende a 140 con enormi perdite di tempo per l’incrocio tra i treni che provengono da direzioni opposte. Il primo lotto dell’opera, i 7 chilometri da Lesina a Ripalta (costo 100 milioni), è stato appaltato ma i lavori sono bloccati da un ricorso al Tar.