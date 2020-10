Raddoppio ferroviario, la Sottocommissione ad Rfi: “Alternative al progetto”

Una richiesta di “studio di alternative progettuali a quello proposto” è arrivato dalla sottocommissione Via e Vas. Sotto la lente il raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-Lesina. “L’impegno e la battaglia del Comitato “Cittadini in rete di Termoli” – si legge in una nota stampa – spesso senza reale riscontro nelle Pubbliche Amministrazioni, è riconosciuto, ancora una volta, come obiettivamente valido ed importante per la salvaguardia della salute e dell’intero territorio. E’ per noi di estrema rilevanza l’esito dell’analisi progettuale effettuata dalla Sottocommissione VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente di cui riportiamo i passaggi salienti.

Il Gruppo Istruttore 3 del Ministero dell’Ambiente valuta in negativo l’integrazione documentale presentata da Rfi dopo la bocciatura, l’8 maggio scorso, del progetto di Raddoppio Termoli-Lesina, e presenta una lunga serie di richieste di integrazioni a cui la Rfi è chiamata ad adeguarsi.

Le richieste riguardano: