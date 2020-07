Raddoppio ferroviario: «Il progetto su tutta la costa molisana è da rivedere»

“Neanche il tempo di ringraziare i cittadini termolesi per avere contribuito, con la raccolta firme, al Parere Negativo espresso dalla Commissione Ministeriale VIA al Progetto Definitivo del raddoppio ferroviario Lotto 2-3 Termoli-Ripalta, che nella stessa giornata, purtroppo, dobbiamo constatare che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dall’onorevolele De Micheli del Partito Democratico, ha inserito lo stesso Progetto, appena bocciato, tra le opere strategiche da realizzare celermente”. E’ questo quanto dichiarato in conferenza stampa questa mattina, 13 luglio, dal Comitato Cittadini in Rete di Termoli sul raddoppio ferroviario. “Due Ministeri della Repubblica Italiana con posizioni opposte sullo stesso Progetto: la Commissione VIA -VAS del Ministero dell’Ambiente ha appena espresso Parere Negativo mentre il Ministero dei Trasporti lo ignora e va avanti.

E cosa succede? Si distraggono i cittadini e gli organi di informazione con il falso problema della difesa degli uccelli!

Ci corre l’obbligo di intervenire sull’argomento per chiarire alcune informazioni apparse sulla stampa e tv nazionale, su alcuni siti on line e sulle dichiarazioni rilasciate dall’on.le molisano Antonio Federico.

Secondo il nostro onorevole pentastellato, e secondo alcune testate Nazionali e locali, il lavoro di una Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente (Ministero dell’Ambiente guidato dal Ministro 5S Costa) è stata sottovalutata, derisa e abbindolata, da ambientalisti estremisti (“chiunque abbia un tesserino Lipu o un distintivo WWF”) interessati solo alla difesa di un uccello Charadrius alexandrinus meglio conosciuto come Fratino e della Ghiandaia marina (Coracias garrulus).

Senza nulla togliere all’importanza della protezione del Fratino e della Ghiandaia marina, i motivi veri che hanno portato alla bocciatura del Progetto sono altri e ne elenchiamo alcuni:

– Non è stato effettuato un aggiornamento dello stato attuale di salute della popolazione potenzialmente coinvolta dalla realizzazione dell’opera in esame, mediante l’utilizzo di dati sanitari il più possibile aggiornati, possibilmente a livello comunale (Osservazione proposta dal Comitato Cittadini in rete di Termoli)

– Non è stata effettuata una stima dei possibili impatti sulla salute della popolazione coinvolta derivante dalla realizzazione dell’opera (Osservazione proposta dal Comitato Cittadini in rete di Termoli)

– Il Proponente RFI s.p.a. non ha presentato analisi in relazione ai cambiamenti climatici individuabili nell’area di Progetto (Osservazione proposta dal Comitato Cittadini in rete)

– Non si sono effettuati studi approfonditi sulla vulnerabilità dell’opera ai rischi dei cambiamenti climatici e su quanto tale opera possa determinarli

– Non sono state effettuate mappe di concentrazioni degli inquinanti

– Non è stata fatta una mappatura dei recettori (gli abitanti interessati dall’incremento del rumore) dell’intera area analizzata in opportuna scala(Osservazione proposta dal Comitato Cittadini in rete)

– C’è carenza di studio sulla situazione attuale, sulla fase di cantiere e di eserciziosulle componenti faunistiche, sull’avifauna e sulla biodiversità vegetale

– Carenza e criticità sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo