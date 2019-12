Raddoppio ferroviario e debiti fuori bilancio, l’anno si chiude col botto

Si preannuncia una seduta di consiglio “elettrica” al Comune di Termoli

Si preannuncia un’ultima seduta di consiglio comunale davvero “elettrica” quella che si terrà il prossimo 30 dicembre al Comune di Termoli. Non ci saranno 17 punti all’ordine del giorno come nella scorsa seduta, ma sicuramente saranno due i temi che terranno maggiormente banco durante l’assise. Si parte alle 9 di mattina, così come da convocazione del presidente del consiglio comunale Michele Marone. Sotto la lente andranno a finire i debiti fuori bilancio e il progetto del raddoppio ferroviario Termoli-Lesina. Entrambi gli argomenti nei giorni scorsi hanno visto una contrapposizione tra maggioranza e minoranza di centrosinistra in particolare con il Partito Democratico dell’ex sindaco Angelo Sbrocca. Per quello che riguarda i debiti fuori bilancio sarebbero oltre 630mila euro quelli che il consiglio comunale dovrebbe riconoscere in vista dell’approvazione del bilancio e sarebbero tutti debiti relativi alle spese legali sostenute dall’amministrazione Sbrocca. Un particolare, questo, che già nei giorni scorsi aveva portato a un acceso scontro tra l’attuale primo cittadino da una parte e l’ex primo cittadino dall’altra. Sotto la lente, però, anche la questione del raddoppio ferroviario che proprio nei giorni scorsi aveva visto un ulteriore battibecco tra minoranza e maggioranza. Infine sotto la lente andrà a finire anche la mozione sul bilancio partecipato presentata dal MoVimento 5Stelle.