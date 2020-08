Raddoppio Ferroviario, dall’AAST un nuovo parere negativo al progetto

Chiede alla Commissione di «confermare il parere negativo già espresso altrimenti non si comprenderebbe come sulle stesse argomentazioni la Commissione Ministeriale possa rendere parere diverso». E’ quanto affermato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli nella conclusione delle 6 pagine di osservazione che è stata inviata al Ministero competente. Sotto la lente la questione relativa al raddoppio ferroviario della Termoli-Lesina che nelle settimane passate aveva ottenuto una bocciatura della Via da parte della Commissione.

Rfi, con nota del 9 luglio 2020, “preso atto del parere negativo” della commissione aveva richiesto il riesame «tralasciando di rispondere alle motivazioni del parere negativo», ha affermato l’AAST. Una cosa che ha spinto l’Azienda di Soggiorno e Turismo a presentare l’osservazione che, di fatto, chiede una ulteriore bocciatura dell’iter di realizzazione del raddoppio ferroviario nel tratto che interessa Termoli.

Una lunga disamina quella effettuata dalla AAST che ha sollevato diverse criticità e mancate risposte: dagli interventi in termini di acustica «che consistono in barriere antirumore di cui non vengono specificate tipologia, forma e caratteristiche tecniche relative all’abbattimento acustico», passando agli interventi sul patrimonio edilizio. «Non si comprende – scrive le AAST – perché Rfi non affronti le tematiche acustiche e vibrazioni delle strutture che per la stessa sono vincolanti ai fini del suo parere su ristrutturazioni, ampliamenti e condoni all’interno della fascia di rispetto ferroviario di 30 metri dal binario più vicino. A fronte di un aumento notevole del traffico ferroviario non c’è traccia di verifiche sui modelli per gli effetti dell’alta velocità e dell’alta capacità nel cuore della città, né delle criticità e delle mitigazioni necessarie e del monitoraggio ambientale».

Sotto la lente anche le conseguenze per il cuore della città, la gestione della stazione che si trova proprio all’interno di Termoli e le domande relative ai monitoraggi, la presenza o meno di testimonials per gli edifici nel waterfront il corpo ferroviario e i rischi di limitazione fisica di accesso alle attività che si trovano nei pressi del tracciato oltre a tutta una serie di passaggi riportati all’interno dell’osservazione che non sarebbero stati effettuati da Rfi tra i quali anche quelli relativi ad atmosfera e clima.

E infine un altro aspetto fondamentale per la AAST: «si omette di indicare che il tracciato del raddoppio ferroviario attraversa, in modo piuttosto consistente, aree localizzate all’interno del Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno» che ha un proprio piano regolatore per il quale «le valutazioni degli effetti dell’opera vanno considerati sulla pianificazione del sistema produttivo di più ampio interesse rispetto a quello comunale».

Una osservazione che risulta importante nell’ambito dell’iter del raddoppio della Termoli-Lesina. C’è solo da aspettare quello che succederà.