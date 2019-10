Raddoppio ferroviario, continua la querelle Sbrocca-Roberti

Botta e risposta tra attuale ed ex primo cittadino tra accuse reciproche e scontro politico

Una querelle a colpi di lettere e risposte quella che si è innescata tra il sindaco Francesco Roberti e l’ex primo cittadino di Termoli, Angelo Sbrocca. Sotto la lente la questione relativa al raddoppio della tratta ferroviaria adriatica e il futuro delle opere di compensazione per la città bassomolisana. «Sfido chiunque – ha affermato Roberti – ad esibire un solo atto a firma tua con Rfi», ha affermato Roberti che ha attaccato Sbrocca anche per quello che riguarda la questione ospedale («mi sembra quasi voler da parte tua, sminuire la battaglia che i Sindaci del Basso Molise, le associazioni, i cittadini, i medici e tutti gli operatori stiamo affrontando. Mi auguro che tu non voglia gioire sulla chiusura del nostro punto nascite») e la questione tunnel («comprendo bene la tua personale preoccupazione e nervosismo qualora verresti chiamato in causa su un eventuale risarcimento danni»). «Hai ragione – ha proseguito Roberti – per amministrare ci vuoRale tanto coraggio e il coraggio lo si dimostra firmando atti che poi si tramutano in azioni e responsabilità. Ti concedo di pensare che io sia inadeguato a svolgere il mandato di Sindaco, ma devi altrettanto concedermi di nutrire nei tuoi confronti gli stessi dubbi, soprattutto dopo aver letto la relazione della Corte dei Conti sull’attività del tuo mandato. Mi dispiace della caduta di stile quando nel tuo documento citi persone e professionisti che nulla hanno a che vedere con gli argomenti trattati, sebbene questo dimostri come il mio animo non si alimenta di odio politico o antipatie verso singoli individui. Orbene Angelo prima di salutarti, se posso esprimere un personale pensiero, io lascerei perdere i sondaggi, anche perché nell’ultima competizione elettorale ti davano per vincente».

Non è tardata ad arrivare la replica di Sbrocca: «in pochissime ore una marcia indietro che ha del clamoroso». Di qui le “precisazioni”: «sull’ospedale di Termoli non voglio sminuire nessuno ma solo rimarcare come tu avevi detto ai quattro venti di aver ribaltato il tavolo tecnico del Ministero della Salute a Roma senza poi di fatto ottenere nulla e sempre tu hai sostenuto che l’Ospedale di Termoli non fosse sicuro (se non lo ricordi riascoltati nel tuo intervento del consiglio monotematico). Sul tunnel – ha proseguito Sbrocca – ti assicuro che sono di una calma serafica nella certezza che io e la mia amministrazione abbiamo fatto tutto in maniera legittima come del resto ha sancito anche la recente sentenza del TAR che ha lasciato privo di censure l’operato comunale. Al contrario credo e ne sono convinto che le responsabilità cadrebbero in capo a te e a chi aderirà ad eventuali e sventurate revoche di atti amministrativi già consolidati. Del resto sono passati più di cento giorni e non ho visto l’ombra di una revoca ed è pur vero che l’avevi promesso in campagna elettorale e confermato in consiglio comunale. Restiamo in paziente attesa. In ordine al raddoppio ferroviario, mentre il nostro Sindaco passa il suo tempo ad accusarmi su cose mai dette e fatte, il blog ferrovie.info (spero non abbia alcuna attinenza con le FS né diretta e né indiretta) pubblica un articolo dal titolo “Ferrovie: raddoppio Termoli-Lesina, prosegue la storia infinita” ove ci trattano da paese del terzo mondo con una spocchia inaccettabile e definendo la vicenda del raddoppio come una soap opera. Poi preannunciano la venuta di RFI per Giovedì a Termoli. Bene caro Sindaco io ti chiedo che l’incontro di Giovedì sia pubblico nell’assise consiliare in maniera tale da poter vedere quale sia la reale posizione della società ferroviaria e quale la tua».