Raddoppio e Bandiera Blu, giornata romana per il sindaco Roberti

Incontri con la Commissione superiore dei Lavori pubblici e la Fee per le due grandi “questioni irrisolte” termolesi

Da un lato la questione del raddoppio ferroviario con le richieste che Termoli ha già avanzato ad Rfi per cercare di ottenere il più possibile dal progetto. Dall’altro lato il nuovo percorso per l’ottenimento della Bandiera Blu dopo che la Giunta comunale ha deciso di invertire la rotta rispetto a quelle che erano state le scelte politiche dell’amministrazione guidata da Angelo Sbrocca. Giornata romana di impegni e appuntamenti per il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che nella giornata di ieri ha presieduto, assieme agli altri Comuni della costa bassomolisana: prima presso il Consiglio superiore dei Lavori pubblici del Ministero dei Trasporti per discutere del progetto del raddoppio ferroviario Rfi. Alle 16, invece, Roberti ha tenuto un incontro con il presidente della Fee Italia, Claudio Mazza, «per riprendere il cammino verso la Bandiera Blu».