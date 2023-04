Raddoppio della Trignina, sindaci ed esponenti molisani della Lega a confronto con il ministro Salvini

Messa in sicurezza e raddoppio della Strada Statale 650 Trignina. E’ stato questo il tema dell’incontro che si è svolto oggi, martedì 18 aprile, al ministero delle Infrastrutture di piazzale Porta Pia a Roma con il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Presenti diversi sindaci dei comuni molisani e abruzzesi attraversati dalla Trignina. L’incontro di oggi fa seguito all’interrogazione presentata lo scorso febbraio dai senatori di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta per il Molise e Etelwardo Sigismondi per l’Abruzzo, sul raddoppio della Trignina.

Presenti, tra gli altri, il consigliere del ministro Michele Marone, l’esponente della Lega e consigliere comunale Alessandro Pascale e il sindaco di Trivento Pasquale Corallo (VIDEO).