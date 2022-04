Raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-Lesina, aggiudicati i lavori per 437milioni

Progettazione e realizzazione dell’opera saranno affidati ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Si tratta di una svolta storica per il basso Molise

Sarà un Raggruppamento Temporaneo di Imprese a realizzare i lavori di raddoppio della tratta Termoli-Lesina. E’ stata aggiudicata la gara per la realizzazione del lotto che, nelle intenzioni del Governo, porterà la linea veloce sulla tratta ferroviaria adriatica.

Lavori per 437milioni di euro tra la progettazione e la realizzazione dell’opera. Si tratta di un passo decisivo verso il raddoppio di tutte la linea ferroviaria adriatica. “Si tratta di un’opera strategica, attesa da anni, per il potenziamento dei collegamenti ferroviari lungo la direttrice adriatica, fino alla Puglia”, si legge in una nota di Rete Ferroviaria Italiana.

L’appalto è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali Srl (mandataria), ReseArch Consorzio Stabile Scarl (mandante con consorziata esecutrice Edil Alta Srl), Atlante ScpA (mandante con consorziate esecutrici CSF – Cronos Sistemi Ferroviari SpA e Eredi Giuseppe Mercuri SpA).

La tratta Termoli-Lesina è il solo tratto ancora a binario unico di tutta l’asse Pescara-Bari. L’intervento, quindi, prevede lo sviluppo di un nuovo tracciato con la dismissione della linea esistente in maniera da incrementare “sia la capacità ma soprattutto la frequenza delle corse, sia la regolarità della circolazione ferroviaria sull’intera direttrice Adriatica, ottenendo una riduzione dei tempi di viaggio di circa 40 minuti tra Bologna e Bari e di circa 60 minuti fino a Lecce”.

L’aggiudicazione della gara viene dopo quella del tratto Ripalta-Lesina ammontante a circa 106milioni di euro. “La linea – afferma la parlamentare Giusy Occhionero – passerà dagli attuali 24,9 km a 50 con un investimento complessivo di 437 milioni, stanziati anche grazie al lavoro di Roberto Pagone, Commissario straordinario di Governo, oltre che Rfi e Ferrovie dello Stato.

I lavori strutturali porteranno ad un potenziamento e ad una semplificazione delle infrastrutture strategiche di vitale importanza per il trasporto e il commercio locale.

Ci tengo a ringraziare particolarmente Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, per il costante supporto e impegno nei confronti del territorio della costa adriatica”, conclude.

“L’aggiudicazione da parte di Rfi della gara per la progettazione e la realizzazione del raddoppio della tratta Termoli – Ripalta, il secondo lotto della Termoli – Lesina, è una notizia importante ed attesa.

E mi fa piacere vedere sia accolta con giubilo anche da coloro che si son ben guardati dal muovere un dito quando era ferma al palo per inezia di Rfi e a causa delle elucubrazioni pseudoambientaliste, e questo nonostante fossero al governo. Ma in fondo le vittorie hanno sempre avuto tanti padri”.

E’ quanto dichiara l’eurodeputato Lega eletto al Sud Massimo Casanova. “Ci è voluto l’arrivo di una Lega forte sul territorio, in Europa e al Governo, prima a battagliare contro gli ecotalebani che infiltravano il governo Conte 1 e poi, finalmente, con il mandato del Governo Draghi, ad accelerare tutti i progetti bloccati nella fase del permitting, Termoli – Lesina compresa”.

“E’ importante ora andare avanti – continua Casanova -. Il tratto fa parte della nuova rete europea “Extended core” che ha un obiettivo al 2040. La proposta è attualmente sul tavolo della Commissione Trasporti del Parlamento europeo e stiamo lavorando affinché i potenziamenti e upgrade di rete previsti vengano confermati”.