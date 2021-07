Racket e usura, D’Angelo: “La zona più a rischio è il basso Molise”

“Su 10 estorsioni otto avvengono a Termoli e di queste nessuna viene denunciata”. E’ quanto ha affermato il procuratore Distrettuale Antimafia di Campobasso, Nicola D’Angelo, nel corso dell’incontro che si è tenuto a Termoli convocato da Sos Impresa, l’associazione che nasce con l’obiettivo di aiutare ed informare i piccoli imprenditori e commercianti sugli strumenti legislativi disponibili per evitare di cadere nella rete del racket e dell’usura che anche in Molise fa segnare dei dati allarmanti. A fronte di tanti casi poche sono le vittime che hanno il coraggio di denunciare, con la pandemia che sta infliggendo un colpo mortale all’economia e sta favorendo, di pari passo, l’infiltrazione criminale soprattutto nella zona costiera del Molise. “Termoli e il Basso Molise sono il ventre molle della regione – ha affermato D’Angelo nel corso dell’incontro al quale hanno preso parte anche il Prefetto Francesco Cappetta, la Confesercenti, il Procuratore di Larino, Isabella Ginefra, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti e gli esponenti delle forze dell’ordine – la criminalità, soprattutto quella foggiana, sta mettendo piede in maniera pesante se si pensa che su 10 estorsioni 7-8 avvengono a Termoli ma non vengono denunciate. Quindi questa iniziativa è fondamentale perché siamo in un momento storico che se non viene gestito al meglio può compromettere il futuro della regione. Si tratta anche di un fatto di mentalità e di capacità di reazione considerando che non riscontriamo la stessa situazione nella provincia di Isernia che è confinante con quella di Caserta”. “La pandemia da Covid sta aiutando l’estensione del fenomeno – ha affermato Luigi Cuomo, presidente nazionale di Sos Impresa – e sta mettendo a rischio il sistema impresa di tutto il Paese”. Il sostegno che viene dato alle imprese è tangibile e si sviluppa attraverso un “percorso mirato – ha affermato Augusta Di Giorgi – di denuncia da parte dell’imprenditore che viene accompagnato presso le forze dell’ordine con cui siamo in contatto e successivamente presso le Prefetture attraverso le quali vengono erogati i mutui a fondo perduto o il denaro contante per quanto riguarda le estorsioni”.