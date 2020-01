Racconti e leggende nella ricorrenza dei Giorni della Merla, per tradizione i più freddi dell’anno

“La merla, tanti anni addietro …, era bianca col suo splendido piumaggio color della neve … “ E’ quanto “racconta” la leggendaria tradizione popolare che così prosegue : “Era il 30 gennaio, di primo mattino e faceva tanto freddo. Il volatile cercava un riparo per proteggersi e combattere le bassissime temperature. Pensò allora di avvicinarsi ad un comignolo dal quale usciva il classico pennacchio di fumo”. <Ci sarà un fuoco acceso in quel camino domestico>, pensò tra se il povero ed infreddolito pennuto,<per cui cercherò d’infilarmi al suo interno per trovare un po’ di tepore e finalmente riscaldarmi>. “Così fece, -è sempre la leggenda popolare a riferire- per cui si avvicinò al camino, vi entrò dall’alto e scese giù sino al piano dov’era la legna. S’infilò tra cenere e carboni spenti per riscaldarsi e lì stette a lungo finché, finalmente riscaldata, decise di alzarsi in volo ed andarsene. Ma, e qui la sorpresa, il suo piumaggio non era più bianco, bensì nero come i carboni che l’avevano riscaldata, e da allora la merla è nera!”. Storia vera, racconto fantastico, pura diceria popolare ? Ovviamente si opta per tali ultime tesi, anche se resta la tenerezza per quel volatile, la merla appunto, che s’intrufola tra cenere e carboni per riscaldarsi, non importa se perde il suo candido piumaggio ! Oggi e domani, ricordando tale simpaticissimo racconto popolare, sono quindi “I Giorni della Merla”, per tradizione i più freddi dell’anno, anche se le temperature attuali non lo confermano affatto. Ad ogni modo sarà bene proteggersi ed evitare colpi di freddo anche nel ricordo del simpaticissimo volatile, un tempo bianco ed oggi tutt’altro !

Tonino Atella