Raccolte seimila firme per i medici di Emergency

Richiesta urgente intervento di Emergency affinché il sistema sanitario Regionale non collassi definitivamente. In parlamento si sta lavorando perché il governo promuova interventi alternativi dove l’emergenza sanitaria è maggiore. “Su Isernia e provincia la petizione sta andando molto bene – dice Antonella Mandrone (in foto) del Comitato Beni Comuni – possiamo già dare un risultato parziale che è di 6.000 firme cartacee, si avverte molta esasperazione da parte di chi ha firmato e il dato parziale ci fa capire che molti stanno prendendo davvero coscienza del grave problema. Noi come Comitato Beni Comuni ci stiamo coordinando con il Forum a Difesa Della Sanità Pubblica e a breve partirà la raccolta di firme anche su Campobasso altre zone della provincia di Isernia e nel Basso Molise”.