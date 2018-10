Raccolta plastica porta a porta, ripristinato il servizio a Larino

LARINO

Rientrata l’emergenza relativa al servizio di raccolta differenziata porta a porta della plastica. Infatti, a seguito della segnalazione di interruzione di pubblico servizio, redatta dall’Unione dei Comuni del Basso Biferno, riguardante la sospensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta nella giornata del 10 ottobre, COREPLA (consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) ha fatto sapere che il servizio è stato ripristinato. Il ritardo dei ritiri, comunica il consorzio, è stato causato da una riduzione delle capacità di selezione degli impianti di destino assegnati al centro comprensoriale West Molise srl che stanno gestendo i flussi deviati dagli incendi che nella stagione estiva hanno interessato gli impianti operanti in Campania.