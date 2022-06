Raccolta pannolini e pannoloni: dal 23 di giugno attivo il servizio in Vazzieri Zona 1

Per migliorare la qualità della raccolta differenziata e l’efficienza degli impianti di recupero, i rifiuti igienici assorbenti (pannolini, pannoloni e assorbenti) vanno gettati nel contenitore del secco residuo (indifferenziato).

Per far fronte alle esigenze di alcune categorie sensibili (neonati, anziani e degenti) che si dovessero trovare in difficoltà, dovendo smaltire un numero notevole di pannolini e/o pannoloni, sarà attivato dal 23 giugno in zona Vazzieri 1 il servizio di raccolta dedicato esclusivamente a tale tipologia di rifiuti.

Come funziona il servizio? I pannolini, pannoloni e traverse sanitarie possono essere conferite nei quattro punti di raccolta (Via Leopardi, Via Manzoni, Via Carducci e Via Ungaretti) del quartiere (Zona Sud) presso il cassonetto dedicato nel corso delle due giornate previste dal calendario riservato alle utenze domestiche (giovedì e sabato dalle ore 14.300 alle ore 19.00).

Gli utenti possono accedere al servizio in maniera assolutamente gratuita. In caso di nuove richieste di iscrizione al servizio di conferimento dedicato dedicato pannolini Pannolini e Pannoloni è possibile contattare il Numero Verde 800993159.