In occasione della festività dell’8 Dicembre, l’Amministrazione comunale ricorda che, come previsto dal calendario distribuito all’utenza, la raccolta differenziata dell’Organico presso i quartieri (Colle dell’orso, San Giovanni, Cep) non verrà effettuata e riprenderà regolarmente il giorno giovedì 10.Tutti gli altri servizi presso le altre zone della città (centro storico e contrade) rimarranno invariati.