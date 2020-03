Raccolta fondi tra i Comuni per acquistare 10mila tamponi destinati all’Asrem

L’amministrazione di Petrella Tifernina, guidata dal sindaco Alessandro Amoroso, è stata scelta quale promotrice per coordinare l’iniziativa

PETRELLA TIFERNINA. Il Comune di Petrella Tifernina, nella persona del sindaco, Alessandro Amoroso, sarà il promotore per coordinare la raccolta fondi tra le amministrazioni comunali in favore dell’Asrem per acquistare materiale sanitario utile a fronteggiare l’emergenza Coronavirus iniziando con 10mila tamponi faringei, ma con l’obiettivo di reperire anche ventilatori polmonari, test faringei e quant’altro possa essere utile allo scopo. Sono state infatti, molte, le amministrazioni comunali molisane a manifestare tale volontà e hanno individuato il Comune di Petrella Tifernina quale Ente promotore. Considerando le non ingenti risorse finanziarie dei vari Comuni, l’iniziativa sarà rivolta anche a soggetti privati che potranno contribuire liberamente.