Raccolta fondi per le persone diabetiche, Natale nel segno della solidarietà a Poggio Sannita

Natale nel segno della solidarietà a Poggio Sannita dove, dal 20 dicembre, è stato allestito e aperto al pubblico un presepe artistico di solidarietà, con raccolta fondi in favore della FID – Fondazione Italiana Diabete onlus. (fondazionediabete.org).

“Il presepe – si legge in una nota stampa – curato nei minimi dettagli con giochi di luce, corsi d’acqua, cascate, botteghe, pastori e decine di figure che richiamano ad una straordinaria atmosfera natalizia è nato da un’idea di Antonio Di Pasqua, papà di un bambino diabetico.

Lo scopo è quello di raccogliere offerte volontarie per sostenere la ricerca per sconfiggere il diabete di TIPO 1. La ricerca che ha bisogno di tempo, essendo il diabete di TIPO 1 una malattia molto complessa e necessita quindi distudi approfonditi che andranno avanti per molti anni.

Per questo avere un sostegno continuativo permette di sostenere progetti a lungo termine ed assicurare ai ricercatori i fondi indispensabili per portare a compimento le loro ricerche. E’ solo grazie all’ aiuto di tutti noi che la ricerca potrà trovare una cura definitiva al diabete di TIPO 1.

Con le donazioni un giorno tutti noi potremmo dire che milioni di bambini e adulti nel mondo sono guariti anche grazie al nostro sostegno! Nessuna cifra è troppo piccola, ogni contributo è un passo avanti per la ricerca: ogni centesimo donato verrà investito da FID per la ricerca di una cura definitiva al diabete di TIPO 1. Buon Natale e buone feste a tutti nel segno della solidarietà”.