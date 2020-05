Raccolta fondi per l’Asrem, Lions e Leo Club ci sono sempre

Il Lions e il Leo Club Campobasso, anche grazie alle donazioni di privati che hanno voluto aderire alla propria campagna di raccolta fondi per l’ASReM, hanno potuto raccogliere i fondi per donare materiale necessario per affrontare al meglio questo periodo così drammatico a causa degli effetti del Covid-19.

I fondi raccolti hanno consentito l’acquisto di 950 mascherine FFP2, richieste e necessarie per gli operatori medici e per i loro collaboratori; pertanto, il Lions e il Leo Club Campobasso, questa mattina, hanno consegnato al DG della ASReM, Dr. Oreste Florenzano, le 950 mascherine che saranno destinate al Dr. Romeo Flocco e al Dr. Cofelice per le loro rispettive Unità Operative di Terpaia Intensiva e Blocco Operatorio.

Il 17 marzo 2020, il Lions Club Campobasso, insieme alle altre Associazioni di Servizio e di volontariato della città si era reso protagonista di una campagna di sensibilizzazione per il rispetto delle regole e sta svolgendo ulteriori attività di Service per la Comunità, attraverso l’impegno singolo e giornaliero dei suoi Soci, quindi, in pari data aveva lanciato questa campagna di raccolta fondi per l’ASReM.

Il DG Dr. Florenzano, unitamente ai Dottori Flocco e Cofelice, hanno ringraziato il Lions e il Leo Club Campobasso per la raccolta fondi, per le mascherine e per il continuo impegno profuso a supporto della Sanità e delle Istituzioni regionali. A breve, il Lions Club Campobasso renderà noto anche l’obbiettivo raggiunto insieme a tutti i Lions Club del Distretto 108 A consistente in una raccolta fondi che saranno destinati alla Protezione Civile nazionale per questa importante emergenza sanitaria. Inoltre, il Lions e il Leo Club Campobasso, hanno stabilito di destinare il piccolo residuo economico rimasto alla LCIF, la Fondazione Lions per il sostegno al Service di Wolisso dove i Lions del Distretto 108 A hanno realizzato una Scuola per 1.000 bambini presso la quale stanno realizzando altre strutture sanitari ed altri servizi. “Chi salva un Uomo salva il Mondo intero” questo monito ha guidato e guida l’impegno del Lions e del Leo Club Campobasso che con i Presidenti, Aldo Reale e Alessandro Setaro, ringraziano i propri Soci e i cittadini che hanno voluto impegnarsi per questa importante donazione alla ASReM