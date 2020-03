Raccolta fondi per l’Asrem, donate e restate a casa

Prosegue la raccolta fondi “Mi prendo Cura dell’Asrem”. Ad oggi, domenica 15 marzo, sono stati raccolti quasi 38mila euro. Questo in soli 4 giorni, ma l’obiettivo dei 100mila resta per il momento lontano. E si susseguono gli appelli alla donazione.

Gli organizzatori della raccolta fondi, validata dall’Asrem, sono:

Cristina Musacchio – CalciocavalloFC – Matteo Ferocino – Pippo Venditti – Marianna Lizzi – Giada Reale – La Banda della Masciona – Federica Bevilacqua – Marika Laurelli – AvistomMolise.

“Alla luce dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’Italia e, di conseguenza, anche la Regione Molise – scrivono – abbiamo deciso di attivarci per supportare il sistema sanitario molisano.

I fondi raccolti saranno donati a favore dell’Azienda sanitaria regionale del Molise.

Ognuno può fare la sua parte, basta anche un piccolo contributo per fare la differenza.

Facciamo in modo che le donazioni si diffondano più velocemente del virus!

GRAZIE DI CUORE”

IN ALTO IL VIDEO MESSAGGIO CON L’APELLO

PER DONARE CLICCA QUI