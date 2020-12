Raccolta differenziata: variazione del 2 gennaio e distribuzione dei nuovi calendari per il 2021

L’azienda Sea SpA comunica ai cittadini che nella giornata di venerdì 1° gennaio il servizio di raccolta della carta nella zona “Quartieri” non sarà svolto. La Carta quindi dovrà essere conferita sabato 2 gennaio al posto dell’Organico. La modifica riguarda solo le utenze dei Quartieri, mentre per le Contrade il calendario di raccolta rimane invariato. Sono stati realizzati inoltre i nuovi calendari di raccolta porta a porta per l’anno 2021, suddivisi per Quartieri e Contrade. Dove trovarli?

– Online, sul sito www.seacb.it, nella sezione visibile in home page “Calendari porta a porta”, dove si potranno scaricare e stampare sia nel formato settimanale perpetuo sia nel formato 12 mesi;

– in formato cartaceo presso l’Ecosportello di via Insorti d’Ungheria (ex edicola), aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15:00 alle 19:00, il giovedì e il sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 (festivi esclusi);

– presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio;

– sull’app Junker da scaricare e installare sullo smartphone. L’applicazione permette anche di impostare un promemoria che nelle ore serali avvisa gli utenti su quale rifiuto è possibile esporre per la raccolta, in base alla zona di residenza.