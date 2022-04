Raccolta differenziata nelle contrade di Campobasso, variazioni nella raccolta di mercoledì 13 aprile

Mercoledì 13, nelle contrade, si raccoglieranno i pannolini e i pannoloni e non la carta come erroneamente riportato nel mese di aprile del calendario annuale pubblicato in precedenza. Si ricorda che nelle Contrade il calendario di raccolta prevede sempre che il mercoledì si espongano a settimane alterne la Carta e i Pannoloni, in questo modo: il 1°, il 3° e il 5° mercoledì del mese si raccoglie Carta e cartone, mentre il 2° e il 4° i pannolini/pannoloni (previa iscrizione nell’elenco degli aventi diritto).

Trasmettiamo il link per scaricare il nuovo calendario direttamente dal sito web SEA. 12 mesi calendario contrade_1_.pdf (halleyweb.com)