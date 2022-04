Raccolta differenziata, finalmente pronto lo start su Vazzieri. “Kit consegnati in una settimana”

Dopo tante vicissitudini e ritardi, pronto a partire il servizio. E dal comune assicurano: “La copertura totale della città sarà raggiunta a settembre”

“Abbiamo passato e stiamo passando un periodo difficile nel reperimento dei materiali. I ritardi non sono dovuti alla struttura comunale o ad altri fattori, bensì alla fase complicata. Tuttavia, contiamo di partire con il servizio di raccolta differenziata su Vazzieri a brevissimo”. La Sea, di pari passo con l’amministrazione, ha illustrato nel corso della commissione consiliare odierna gli ultimi aggiornamenti sulla road map riguardante un servizio atteso dal 2017, anno in cui partì il progetto base. All’appello mancano Vazzieri e il centro Murattiano, due punti spinosi della città, che hanno comportato non poche difficoltà tra esperimenti e organizzazione capillare.

Difficoltà ammesse, che hanno prodotto slittamenti continui. Il periodo critico è tuttavia alle spalle, con l’avvio della consegna dei kit necessari previsto a partire dalla prossima settimana. “Sarà una consegna mirata e capillare – fa sapere ancora Sea – abbiamo studiato nei dettagli per evitare disagi”.

Un cenno anche all’obiettivo finale, quella copertura totale annunciata e anch’essa slittata con il frapporsi delle varie ondate covid in prima battuta. “Entro settembre, massimo ottobre, contiamo di offrire il servizio alla città nella sua interezza”, la ‘promessa’ in commissione che avvicina la chiusura di un capitolo cardine del programma elettorale dell’attuale amministrazione.