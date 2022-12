Raccolta differenziata, dal primo gennaio 2023 si cambia: ecco il nuovo calendario

Nuovo calendario per la raccolta differenziata a Campobasso dal primo gennaio 2023. A comunicarlo è direttamente la Sea, servizi e ambiente Spa in una nota diffusa alle redazioni.

I nuovi calendari varranno sia per le famiglie (utenze domestiche) che per i piccoli commercianti (utenze non domestiche), mentre le grandi utenze commerciali continueranno con il calendario già in uso.

Nelle “Contrade” il nuovo EcoCalendario introdurrà la raccolta settimanale della carta e cambieranno tutti i giorni di esposizione dei materiali: il lunedì si raccoglierà il Secco Residuo, il martedì l’organico, il mercoledì la Plastica e i Metalli, il giovedì è prevista la raccolta a settimane alterne del Vetro o degli Sfalci e dei Pannolini (per gli aventi diritto), ogni venerdì quindi sarà raccolta la Carta e il Cartone e il sabato l’Organico. Nelle Contrade, a seconda della zona di residenza, è prevista l’esposizione dei rifiuti o la sera prima del giorno di conferimento entro le 23 o entro le 12 del giorno di conferimento.

Nelle zone denominate “Quartieri” dal prossimo gennaio ogni venerdì si raccoglierà la Carta e il Cartone. Diventerà invece bi-settimanale la raccolta del giovedì con l’alternanza dell’Organico e del Vetro. Pertanto, i conferimenti mensili di Organico passeranno da 13 a 11 secondo una frequenza visibile sui nuovi calendari distribuiti in modo da garantire, a settimane alterne, una frequenza di raccolta di tre ritiri. Nei Quartieri, a seconda della zona di residenza, è prevista l’esposizione dei rifiuti o la sera prima del giorno di conferimento entro le 23:00 o entro le ore 12:00 del giorno di conferimento.

Per non avere dubbi è disponibile sulla pagina web S.E.A. SERVIZI E AMBIENTE SPA (CB) (halleyweb.com) l’elenco delle strade e dei relativi calendari di riferimento. In alternativa è a disposizione gratuita la applicazione per smartphone Junker, che non solo “riconosce” i rifiuti e indica in quale contenitore conferirli, ma informa sul calendario di esposizione e avvisa su cosa esporre in base alla zona di residenza.

Dal 2 gennaio, inoltre, cambiano alcuni sevizi dedicati all’utenza: il Numero Verde 800993159 risponderà anche nel pomeriggio:dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30escluso i giorni festivi.

Aprirà il nuovo sportello Urp ai cittadini presso la sede SEA in piazza Molise 70. L’infopoint aprirà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Chiuderanno definitivamente l’info point di viale Insorti d’Ungheria e l’Ecosportello temporaneo di via Gazzani (dove rimane solo l’ufficio al pubblico dedicato ai parcheggi).