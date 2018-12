Raccolta differenziata a Termoli, tutte le novità con la Rieco

REDAZIONE TERMOLI.

Il primo incontro sui cambiamenti relativi ai cambiamenti del servizio di raccolta differenziata previsto la scorsa settimana e rivolto ai cittadini termolesi ed in particolare a quelli del Borgo Antico non si è più svolto a causa del maltempo che aveva ‘flagellato’ la città. E’ stato però il responsabile del piano di comunicazione della Rieco, Dario Buzzelli, a confermare che comunque verranno svolti altri incontri nei diversi quartieri termolesi. Intanto in video ci ha spiegato in cosa consisteranno le principali novità.