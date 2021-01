Raccolta abiti usati, da febbraio via al servizio. Cassonetti in diverse aree della città

Risultato spesso controverso per i suoi legami con le mafie e per le lucrose rivendite illegali in particolare sui mercati africani, la raccolta degli abiti usati è altresì uno strumento utilissimo in termini di differenziata. Motivo per il quale, dopo varie procedure di prevenzione e studi di fattibilità, la città di Campobasso si appresta ad abbracciare il servizio, che andrà a coinvolgere diversi punti in cui il cittadino potrà fare un corretto conferimento senza creare disagi.

Non ci sarà neanche da attendere molto: dopo diversi mesi di lavoro e approfondimenti capillari, ecco che da febbraio dovrebbero comparire – in tutto il capoluogo – diversi cassonetti destinati esclusivamente alla raccolta degli abiti usati. Facile prevedere un largo utilizzo del servizio da parte dei campobassani, che ne erano sprovvisti. “Come tutti sappiamo – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Simone Cretella al Quotidiano – era importante garantire un servizio in assoluta sicurezza, organizzandolo nei minimi dettagli e individuando anche le aree giuste per il posizionamento dei cassonetti. Ora è tutto pronto e contiamo di partire a febbraio”.

Obiettivo utile e ambizioso, che va a braccetto con una raccolta differenziata pronta ad avere una totale copertura a fine 2021. “Stiamo lavorando in tal senso – ha concluso Cretella – ben consci del fatto che siamo di fronte ad una scadenza impegnativa. Non l’abbiamo rivista perchè pensiamo di poterci riuscire”. l.l.