R-STORE rilancia l’offerta Apple a Campobasso. Assistenza, Corsi, Business, Education

R-Store è il tuo Centro Assistenza Autorizzato Apple per riparazioni in garanzia e fuori garanzia. Incontri formativi dedicati a clienti, professionisti e docenti per scoprire le migliori soluzioni Apple. Piccola, grande o media Azienda, gli esperti in soluzioni Business sono sempre al tuo servizio. Approfitta degli sconti e delle promozioni Education: sconti su Mac ed iPad per studenti e docenti. Al civico 39 di Corso Vittorio Emanuele II a Campobasso c’è anche questo e molto altro ancora. Tre giovani, tanta tecnologia e il prestigio di lavorare per uno dei marchi che “detta legge” nel campo delle telecomunicazioni a livello mondiale. In realtà quella di R-Store è un’avventura inziata e vinta già anni fa. Ora si tratta solo di cambiare pelle e dare l’opportunità di comunicare usufruendo dell’assistenza qualificata in un locale totalmente rinnovato in stile Apple, minimale ma mai banale.