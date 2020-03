R-Store in prima linea per fronteggiare l’emergenza con la tecnologia

Lo stato di emergenza in cui versa il nostro paese a causa del virus COVID-19 impone a tutti noi di prendere misure drastiche per la salvaguardia della salute pubblica. R-Store, nel pieno rispetto delle misure emanate dalle autorità, si impegna a dare supporto garantendo la massima operatività possibile e propone soluzioni di “Smart Working” e di “Didattica a distanza” con il massimo standard qualitativo e di sicurezza per gli interlocutori.

Le soluzioni consistono in kit di prodotti consigliati per dotarsi in breve tempo di tutto il necessario per lavorare da remoto o per continuare a svolgere l’attività scolastica a distanza, creando delle vere e proprie classi virtuali dove gli alunni potranno seguire le lezioni e interagire quasi come fossero insieme in classe.

R-Store è specializzata nella digitalizzazione delle imprese, dei professionisti e delle scuole e offre un approccio innovativo basato sull’utilizzo della tecnologia per rinnovare i processi tradizionali, utilizzando i migliori dispositivi Apple insieme a determinate applicazioni per svolgere tutte le attività, grazie anche al supporto di tecnici certificati e di una forza commerciale adeguatamente preparata per rispondere a tutte le esigenze dei clienti.

In che cosa consiste l’operatività da remoto

Rispetto allo “Smart Working” sono stati individuati due kit ben precisi: uno per le aziende e uno per i professionisti.

Il kit per le aziende risponde a diverse necessità quali la collaborazione da remoto per organizzare meeting virtuali attraverso l’utilizzo del miglior applicativo in commercio Cisco Webex, la necessità di avere uno spazio virtuale di massima sicurezza per la condivisione dei file sia con i colleghi che con l’esterno dell’azienda attraverso la piattaforma Blackberry Workspaces, la possibilità di accedere da remoto al computer fisso rimasto in azienda attraverso l’applicativo TeamViewer. Il tutto utilizzando un solo dispositivo, il MacBook, che rappresenta il miglior strumento in termini di performance, sicurezza e semplicità di utilizzo.

Il kit per i professionisti invece prevede l’utilizzo di più dispositivi per la realizzazione della propria postazione di lavoro composta dal MacBook o dall’iPad che sono entrambi strumenti che agevolano l’operatività delle persone, le Airpods per fare videoconferenze con le cuffie e l’utilizzo di oggetti di terze parti come Connect, la videocamera di Logitech per fare videocall di qualità fra singoli oppure per allestire delle piccole sale riunioni da massimo 4-5 persone.

Leggermente diversa è la proposta per la “Didattica a distanza”.

R-Store è Apple Solution Expert Education e segue un programma ben definito da Apple per proporre alle scuole, sia pubbliche che private, la didattica innovativa attraverso l’utilizzo di iPad, di MacBook e di diversi applicativi che rendono più dinamico e intraprendente l’apprendimento attraverso il digitale.

In questa situazione contingente Apple propone alle scuole la partnership ormai consolidata con Cisco e l’utilizzo di Cisco Webex per l’education, la miglior piattaforma per le videoconferenze in commercio, che consente di creare delle vere e proprie aule virtuali dove gli alunni possono interagire nella lezione alzando la mano (sempre virtualmente), fare domande attraverso la chat e rispondere ai sondaggi che l’insegnante può “lanciare” alla classe in tempo reale per mantenere alta l’attenzione e creare dinamismo nella lezione.

L’iniziativa ha già riscosso notevole successo, sono tanti gli istituti a cui è stata attivata la licenza gratuita (fino al termine dell’anno scolastico) e con cui R-Store ha organizzato webex (videoconferenze) di formazione con i dirigenti e i docenti scolastici per presentare lo strumento e le sue funzionalità, portando come esempio la testimonianza degli ADE (Apple Distinguished Educator) ossia professori scolastici che hanno abbracciato la didattica innovativa di Apple negli istituti dove insegnano e che per primi stanno utilizzando Cisco Webex per continuare le lezioni virtualmente in questa situazione di emergenza nazionale e sono a disposizione per fornire qualche suggerimento utile a tutti i docenti interessati ad abbracciare questa tecnologia, che possono introdurre l’applicativo nelle loro classi rese virtuali da subito.

Il kit per le scuole prevede la licenza di Cisco Webex per le videolezioni da remoto, la licenza trial gratuita di Google Drive per la condivisione fra gli alunni e gli insegnanti dei compiti, degli appunti e delle dispense scolastiche e un listino con prezzi agevolati per l’acquisto del dispositivo, in questo caso l’iPad con custodia e penna, per gli alunni che ne fossero sprovvisti.

Il kit per la didattica a distanza è compatibile con il registro elettronico e i tool che gli istituti utilizzano per comunicare abitudinariamente con gli alunni.

Sono online le pagine di approfondimento, raggiungibili dalla home page di R-Store (www.rstore.it) o dai link:

https://www.rstore.it/lavoro-da-remoto/

https://www.rstore.it/soluzioni-per-lo-smart-working

https://www.rstore.it/didattica-a-distanza/

R-Store è a disposizione per dare tutto il supporto necessario per tamponare l’emergenza, le competenze dei nostri collaboratori sono a vostra disposizione.

Per qualsiasi informazione inviare la richiesta compilando i form di contatto online.