Quote rosa “cercasi”, il caso di Cercemaggiore finisce sulla stampa nazionale

CAMPOBASSO

É rimbalzato anche sulla stampa nazionale il bizzarro caso del Comune di Cercemaggiore alla disperata ricerca di un’assessora da inserire nelll’Assise. A riportare la notizia “Tgcom24” e “Il Messaggero” con tanto di titolo emblematico: “A.A.A. Assessora cercasi”. Il sindaco Gino Donnino Mascia, infatti, con tanto di avviso pubblico invita le donne del paese a manifestare la volontà di entrare a far parte della giunta. L’appello è rivolto alle cittadine, si legge nell’avviso, che abbiano palesemente condiviso il programma politico della lista vincitrice (Uniti per Cercemaggiore) alle scorse elezioni. Al fine di garantire la parità di genere all’interno dell’esecutivo comunale. Questa, in sostanza, la novità fuoriuscita dalle elezioni comunali dello scorso 26 maggio che ha interessato anche questo comune di circa 3700 abitanti. E così, anche se per i Comuni con meno di 5mila abitanti non è obbligatorio inserire nomi femminili nelle liste dei candidati (e a Cercemaggiore non ci sono donne né tra i consiglieri proclamati e né tra quelli non eletti), la legge parla chiaro. La riforma Delrio, infatti, impone a tutte le amministrazioni comunali di inserire le “quote rosa” all’interno della giunta.

Riuscirà il primo cittadino a completare la sua giunta? C’è tempo fino al 26 giugno per candidarsi al posto da assessore. Tra i requisiti la residenza nel comune molisano e il diploma di scuola superiore.

Si fa un gran parlare di assenza di “quote rosa” in politica dove la presenza maschile fa quasi sempre da padrone e allora giovani donne (se ce ne sono!) proponetevi per il bene del paese. Del resto la rivoluzione è donna.