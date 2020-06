Quinto assessore, è fatta per Marone: in fibrillazione la maggioranza di centrodestra

In questi minuti, ore 15, l’ultima telefonata con Matteo Salvini. Che ha dato il definitivo via libera per la nomina come assessore regionale in quota Lega di Michele Marone. E’ stata in tal modo confermata l’indiscrezione de Il Quotidiano del Molise che già il 4 maggio scorso, più di un mese fa, aveva riferito della scelta che stava per compiere il governatore. Scelta solo rallentata dai problemi di maggioranza di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi. Ma la strada era ormai tracciata. Anche se, negli ultimi giorni, il presidente Toma aveva pressato affinché la scelta ricadesse su Pascale o Tramontano, entrambi consiglieri comunali di Campobasso. Ma alla fine l’ultima parola è toccata alla Lega che ha scelto Marone. L’avvocato termolese, dunque, entra nella squadra di governo regionale. E, con molta probabilità, dovrebbe prendere le deleghe che sono state di Mazzuto. Ma i problemi per Toma iniziano ora. Che faranno adesso i consiglieri che solo ieri hanno firmato un documento indirizzato al governatore per chiedere il rispetto dei patti? Daranno vita, come esplicitato nel documento, ad un polo civico, dal momento che la richiesta di non nominare un assessore esterno non è stata soddisfatta? E soprattutto, quando arriverà la mozione di sfiducia già preannunciata dalle minoranze, la voteranno? Interrogativi a cui bisognerà necessariamente dare una risposta nelle prossime ore.

Intanto Marone, appena dopo il decreto di nomina assessorile, dovrà dimettersi da presidente del consiglio comunale e, per opportunità politica, anche da consigliere comunale di Termoli. Al suo posto dovrebbe entrare Selvaggio, nome nuovo della politica termolese, sempre in quota Lega. dim