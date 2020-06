Quinto assessore, derby tra Tramontano e Pascale: Toma ha incontrato Salvini

Il summit tra il governatore e il leader della Lega all’hotel Dora di Venafro

Improbabile, ma non escluso, un rientro nel Carroccio delle ex Romagnuolo e Calenda

Si è concluso intorno alle 10 di questa mattina l’incontro tra il governatore Toma e il leader della Lega Matteo Salvini. Al summit, che si è tenuto presso l’hotel Dora di Venafro dove l’ex ministro degli Interni ha pernottato, ha preso parte anche il coordinatore regionale del partito Jari Colla. All’ordine del giorno, come noto, la questione del 5° assessore. Che la Lega vuole che venga risolto nel volgere di breve. E alcune novità potrebbero esserci, anche se il nodo non è del tutto sciolto. Sembrano calare le quotazioni di Michele Marone, che fino a qualche settimana fa era in pole position. Fino a quando la maggioranza del centrodestra regionale ha rispedito al mittente la proposta. Tra le altre cose Marone non era presente ieri all’incontro con Salvini.

Al momento sembra si stia giocando un derby campobassano per la poltrona nell’esecutivo regionale tra Alberto Tramontano e Alessandro Pascale. Tramontano, secondo dei non eletti nella lista della Lega alle ultime regionali, sarebbe gradito a Salvini, mentre la nomina di Pascale sarebbe caldeggiata dal governatore Toma.

Improbabile al momento un rientro nel Carroccio delle ex Calenda e Romagnuolo, così come pare essere escluso un ingresso di Michele Iorio. Anche se lo stesso Salvini, nell’intervista di ieri, non ha chiuso le porte a Romagnuolo e Calenda dichiarando che “decide il territorio”. Fatto sta che con la nomina di un esterno, soprattutto se fosse uno, così come riferiscono i ben informati, tra Tramontano e Pascale, le due “pasionarie” potrebbero tornare a far traballare la maggioranza.

La palla passa nelle mani del governatore che deve sbrigliare la matassa ed effettuare la nomina prima dell’inizio dell’estate, così come richiesto dalla Lega. Che ha già fatto sapere di essere passata all’opposizione in Molise. Anche se alle dichiarazioni non sono seguiti i fatti. Se fosse passata all’opposizione in regione, avrebbe dovuto far dimettere i propri rappresentanti che ricoprono ruoli negli esecutivi in cui governa il centrodestra (comune di Termoli e provincia di Campobasso). Ma questa mattina, all’uscita dall’hotel Dora, il presidente Toma ha dichiarato che la Lega fa parte della maggioranza e che entro pochi giorni tornerà nell’esecutivo. Il governatore, però, non ha voluto sbilanciarsi sul nome, mente Salvini ha dribblato la stampa non rilasciando dichiarazioni.

Ad accogliere Salvini nella serata di ieri all’hotel Dora è stato il sindaco di Venafro e presidente della provincia di Isernia Alfredo Ricci: i due hanno cenato insieme e, dopo questo incontro, non è escluso che Ricci, al momento senza partito, possa entrare nella Lega, avendo “mire regionali”.

La questione del quinto assessore, comunque, resta complicata e la decisione finale spetterà al presidente Toma. Che, però, per non avere ulteriori problemi di stabilità politica, deve farla digerire alla sua maggioranza. redpol

In foto: Toma e Salvini questa mattina all’Hotel Dora di Venafro