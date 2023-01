Quindici giorni per il contratto 2023: la lettera del Gemelli

Per ora la notizia degli ultimi minuti riguarda solo la fondazione Gemelli, ma è presumibile che accada la stessa cosa anche per Neuromed e Villa Maria. Nel pomeriggio, come ha confermato l’avvocato Fabio Verile (foto), appena dopo la pubblicazione della sentenza del TAR, la fondazione Gemelli ha inviato una Pec a Toma e Papa in cui viene chiesto il contratto per il 2023, entro quindici giorni. In questo lasso di tempo il Gemelli continuerà ad assicurare tutte le prestazioni in convenzione. Quindi due settimane il tempo concesso ai commissari per il nuovo contratto.

Foto: ilmattinoquotidiano.it