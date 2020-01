“Qui ci sono gli antifascisti”, all’iniziativa partecipano anche gli studenti molisani

«Scrivi Antifa Hier, “qui ci sono gli antifascisti”, su un foglio ed attaccalo fuori dalla porta della tua classe!» E’ l’iniziativa a cui prende parte anche l’Unione degli Studenti di Campobasso.

«Gli studenti non restano a guardare: proprio a ridosso della giornata della memoria in tutte Italia vediamo svastiche, aggressioni e intimidazioni. I razzisti, responsabili del genocidio che lunedì abbiamo ricordato, vogliono tornare: hanno devastato un bar a Brescia e hanno scritto “juden Hier” (qui ci sono ebrei) sulla porta di una partigiana, il tutto condito da svastiche. Noi rispondiamo – scrivono dall’Uds Campobasso – che invece le nostre classi e le nostre scuole li rifiutano e si oppongono: dobbiamo farlo vedere a tutti, attacca anche tu sulla porta della tua classe un foglio con scritto “Antifa Hier” (Qui ci sono degli antifascisti in tedesco).

