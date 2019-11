Questura, cambia il vicario. Arriva Patruno. E Farinacci va a Forlì

Avvicendamenti al vertice

Sarà Giampaolo Patruno (foto in home page e in alto) il nuovo vicario del Questore di Campobasso. Cambio nei vertici della Questura. L’attuale vicario Nicolino Pepe lascerà quindi il posto per andare altrove. Viaggio fuori dal Molise anche per Domenico Farinacci. Il capo della divisione anticrimine della Questura, infatti, andrà a fare il vicario del Questore di Forlì. Per lui, di fatto, si tratta di un avanzamento di carriera considerando che diventerà il numero 2 della Questura di Forlì.