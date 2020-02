“Questo non è amore”, la campagna informativa della Polizia per San Valentino

CAMPOBASSO. Oggi 14 febbraio, in occasione di San Valentino, è stata organizzata, anche in questo Capoluogo, una giornata speciale contro la violenza sulle donne che ha visto il camper della Polizia di Stato della campagna informativa “…Questo non è amore” sostare in questa Piazza Vittorio Emanuele, nonostante la pioggia battente, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della violenza di genere e accogliere ed aiutare le persone vittime di tali comportamenti.

Nel corso della mattinata, un’equipe specializzata costituita da funzionari e operatori appartenenti alla Divisione Polizia Anticrimine di questa Questura ha contattato le persone, in maggioranza donne, proponendosi non solo come presidio informativo, ma anche e soprattutto come centro di ascolto per chi vuole denunciare casi di violenza, parlare o confrontarsi su eventuali situazioni rientranti in contesti o episodi di maltrattamenti. Nella circostanza, è stato distribuito materiale illustrativo e divulgativo

Il successo ottenuto da questa ennesima iniziativa proposta nell’ambito della campagna “…Questo non è amore”, durante la quale sono state numerose le donne che hanno avvicinato gli operatori della Polizia di Stato per chiedere informazioni di vario genere ed aggiornarsi, in particolare, circa gli strumenti di tutela e di intervento su situazioni di violenza e stalking, con particolare riferimento all’istituto dell’ammonimento del Questore, conferma – ancora una volta – l’importanza di un’attività di sensibilizzazione sulla violenza di genere.