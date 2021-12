Questo Natale sia per chi soffre

Solennità del Natale del Signore (C)

Commento a Lc 2,1-14

Ed eccoci giunti a Natale, uno finalmente quasi normale, dopo due anni di austerità e privazioni. Eppure molti non gioiranno di queste festività, mi riferisco alle persone sole e malate, o quelle famiglie che piangono la perdita di un caro a causa della pandemia, ma anche a quei nuclei familiari destabilizzati economicamente dai duri, seppur necessari, provvedimenti per arginare la diffusione del virus. Natale viene però per essere sempre un giorno di Gioia, specie per chi soffre, perché e proprio per questa categoria di umanità che Gesù si incarna, mostrandosi solidale con i sofferenti già dalla nascita, nel freddo di una grotta adattata a stalla. L’annuncio è dato partendo dagli ultimi, i poveri pastori di Betlemme, i quali, increduli e tremanti, si sentono dire che il Cristo è nato per loro.

+In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.+

Attraverso i censimenti i principi del mondo stabilivano il controllo sui loro sudditi. Infatti in questo modo potevano tener conto di tutti i potenziali soldati e delle risorse economiche della popolazione, in modo da poterle tassare per accrescere la loro ricchezza. Coloro che si definivano dei in terra già si servivano della burocrazia per incatenare le popolazioni e disporre della loro vita e dei loro beni. Non è un caso se Dio aveva considerato un peccato gravissimo il censimento di Davide, in questo modo da servo del suo popolo voleva farsene padrone, un atto che le Scritture definiscono persino satanico: “Satana insorse contro Israele. Egli spinse Davide a censire gli Israeliti” (1Cr 21,1; cfr “2Sm 24,1)). Tocca anche alla Sacra famiglia essere censita, eppure Gesù sfugge al calcolo dei potenti, non era ancora nato al momento del censimento. Giuseppe, con Maria, si reca nella sua città di origine, dove Gesù nascerà, la città si chiama Betlemme il cui nome deriva dall’ebraico “Beit Leḥem”, casa del pane, e non a caso.

+Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.+

È significativo notare come Dio, insieme a sua madre ed al loro custode, vogliano entrare nella storia per la porta di servizio. Del resto, le vie degli ultimi, sono state sempre quelle preferite dallo Spirito, e questo fin dagli albori della storia della Salvezza. Infatti , come ci narra il libro dell’Esodo, Yahweh sceglie e libera un popolo di schiavi, umiliando quello che all’epoca era il regno più “splendido” e “potente”, l’Egitto dei faraoni. Pur appartenendo alla casa di Davide, Giuseppe e sua moglie non godono di nessun favoritismo, così come Gesù venendo nel mondo non ha mai vissuto da privilegiato. Infatti Maria partoriente non trova alloggio. Questo probabilmente anche perché il parto comportava la perdita di sangue e ciò rendeva impura la casa dove il fatto avveniva; si comprende dunque come i proprietari delle locande non volevano compromettere la loro attività commerciale, specie in un momento come quello, finanziariamente molto proficuo. Si compone così l’immagine del presepe: Gesù è posto in una mangiatoia, in questo gesto potremmo già veder prefigurato il suo essere Pane della Vita.+

+C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».+

Scorrendo questi versetti, il lettore potrebbe chiedersi: “Come mai l’angelo annuncia la nascita di Gesù a dei pastori?”. Ancora una volta la risposta può essere facilmente ottenuta ricordandosi di come Dio ami e prediliga i suoi figli più bisognosi. I pastori erano infatti appena un gradino sopra gli schiavi, ed erano dunque gli ultimi in Israele. C’è da considerare inoltre come la storia di Israele nasca proprio con la pastorizia nomade: pastori erano Abramo, Isacco e Giacobbe. Pastore era Abele, anche Davide, il grande Re d’Israele lo era stato. Si capisce così che rivolgendosi ai pastori, il messaggero di Dio, si rivolge a quell’Israele rimasto povero ed umile, fedele alle sue origini. Non a caso in diverse circostanze Gesù si definisce “pastore” (cfr Gv 10,11-18), in questo modo egli si riallaccia alla tradizione più antica ed autentica. La gioia che travolgerà i pastori, onorati dal grande privilegio, non sarà tuttavia destinata solo alla loro categoria, ma si estenderà a tutto il popolo, come il testo tiene a sottolineare. L’evangelista Luca, grande narratore della misericordia e dell’amore di Dio per l’uomo, ci rivela come Gesù sia nato per noi, e così anche che l’incarnazione è stata la più grande testimonianza d’amore, da parte della Trinità, per l’umanità e l’intera creazione.

+E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».+

Gli angeli cantano la Gloria di Dio ed invocano la pace per l’umanità da lui amata. Ed è questo il “programma” del Signore per il mondo intero. Una grande tregua dall’odio e dall’egoismo, desiderata sognata da tutte le generazioni della storia. Gli uomini che si amano in modo fraterno e reciproco sono l’inno di lode più desiderato ed apprezzato da un Dio che Gesù stesso ci rivela essere un padre, anzi il Padre. Se solo comprendessimo tutti il vero spirito natalizio, andando oltre l’approssimativo buonismo propagandato dalle réclame di questi periodi. Se solo imparassimo soffermarci sul mistero del presepe, con un minimo di immedesimazione nella famiglia che si stringe attorno al bimbo nella mangiatoia.

Felice Natale

Fra Umberto Panipucci