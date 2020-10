“Questo halloween usa la zucca, il Covid 19 non è uno scherzo!”, l’appello della Croce Rossa

“Questo halloween usa la zucca, il Covid 19 non è uno scherzo!”: è questa la campagna lanciata dalla Croce Rossa Italiana. Un ulteriore appello alla cittadinanza al rispetto delle regole attualmente in vigore per cercare di arginare un’epidemia che continua ad accelerare come dimostrano gli ultimi dati sul contagio. Così la Croce Rossa scende in campo per ricordare a tutti, soprattutto ai più giovani, che il Covid non è uno scherzo ed invitando tutti ad usare la “zucca” in questo halloween. Durante il quale, evidentemente, non ci potrà essere alcun festeggiamento di sorta. Così come imposto dall’ultimo Dpcm.