“Questo è mio Figlio, ascoltatelo!”

A cura di Frà Umberto Panipucci

II Domenica di Quaresima (C)



Lc 9, 28-36



Nell’episodio del Tabor, narrato anche da Marco e Matteo, Gesù manifesta la sua divinità ai tre pilastri della chiesa nascente: Pietro, Giacomo e Giovanni (il quarto sarà Paolo di Tarso). Sono tanti i messaggi che vengono comunicati attraverso la complessa e stratificata simbologia contenuta in questi versetti, fra tutti ne risaltano tre: 1) Gesù fa splendere la sua divinità; 2) Elia e Mosè si uniscono a Gesù, che diventa la nuova Legge; 3) sui tre apostoli scelti da Gesù scende la nube dello Spirito che comanda loro di obbedire ai precetti insegnati dal loro Maestro: Il Figlio di Dio.

+In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte pregare.+

Questo breve versetto, anche se indirettamente, ci da una panoramica della visione e della struttura che Gesù voleva dare alla sua Chiesa che, in un certo qual modo, era “progettata” a cerchi concentrici. Dalla folla vengono scelti i 72, poi i 12 apostoli e, come appare nella narrazione della trasfigurazione, esiste un’ulteriore suddivisione, quella dei 3. Di questa loro “primazia” troviamo un’importante testimonianza nella lettera ai Galati: “Perché Dio che ha fatto di Pietro l’apostolo degli Ebrei, ha fatto di me l’apostolo dei pagani. Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi.” Il fatto che nei sinottici e Giovanni (redatti nella loro forma finale in data posteriore alle lettere paoline), la figura di Pietro viene spesso sottolineata, fa capire come sempre più, quest’ultimo, fosse tenuto in maggiore considerazione nella chiesa nascente, un vero e proprio “ministro dell’unità”.Questa suddivisione non ha certo una caratterizzazione discriminante: la scelta che Cristo compie è fondata sulla disponibilità e la fede dell’eletto, oltre a altri fattori che trascendono la nostra capacità di comprensione. Gesù non vuole affatto replicare gli schemi del mondo nella sua Chiesa, il primo colui che si mette a servizio di tutti, lava i piedi (cioè diventa servo). Non c’è dunque un’aristocrazia Nella Chiesa, ma una differenziazione dei ruoli che ha come finalità la Salvezza e la divinizzazione dell’uomo. Non a caso Egli ribadisce spesso che la responsabilità non comporta nessun privilegio se non quello di offrire ancor di più la propria vita per il Regno (vedi Lc 22, 24-26). L’atto di salire il monte Tabor per pregare (una vera fatica) ci deve far riflettere. Sui monti Dio spesso decide di rivelare i suoi progetti per l’uomo, così è successo ai suoi grandi profeti Mosè ed Elia (i quali non a caso appaiono in questa circostanza). Questa volta sul monte non sale una sola persona, ma il nucleo fondante della Chiesa primitiva: Gesù e i tre pescatori della Galilea. Da notare: Il gruppo sale insieme la montagna, gesto che rimanda ai grandi profeti dell’Antica Alleanza (ancora una volta un rimando a Mosé ed Elia), che compiono questo pellegrinaggio per andare al cospetto di Dio. L’atto di scalare una montagna ci fa intendere che pregare è una fatica e che quell’elevarsi “fisico” deve corrispondere ad una elevazione spirituale, un esercizio ascetico che deve distaccarci dalla confusione di questo mondo.

+Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.+

La tradizione patristica è concorde nell’individuare in questa narrazione una manifestazione della divinità di Gesù, così come nel Getsemani è manifestata pienamente la sua umanità: infatti Sul Tabor Gesù splende di Luce divina, mentre nel Getsemani lo stesso trasuda umanssimo sangue. Questa manifestazione palese della divinità è un’assoluta eccezione. Egli, come ci ricorda San Paolo (vedi Filippesi 2, 6-7) si è spogliato della sua natura divina ed ha vissuto in tutto e per tutto come un essere umano. C’è da notare che prima della sua trasfigurazione il Maestro prega, proprio come farebbe qualsiasi uomo, questo ci fa capire come la divinità può riempire anche la nostra vita se le permettiamo di abitarci; anche noi dunque possiamo “trasfigurarci” ed essere “divinizzati”. Le figure di Mosè ed Elia rappresentano i due poli della Rivelazione dell’Antico Testamento: Torah e Profezia, Corpo e Anima, Forma e Contenuto, Tradizione ed evoluzione, una convergenza che culmina definitivamente nella persona di Cristo, il quale diventa per sempre Via, Verità e Vita, un compimento che troverà il suo sigillo nella Resurrezione dopo il rifiuto, la condanna e la croce. Elia e Mosè, gli antichi punti di riferimento, scompaiono, ma persistono in Cristo. C’è quindi continuità e discontinuità allo stesso tempo.

+Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.+

Pietro e i suoi compagni erano saliti sul Tabor per pregare, ma giunti in cima, affaticati si addormentano. Scena emblematica che ben rappresenta la fatica dell’uomo che percorre il suo cammino di santificazione, ma che a un passo dal suo compimento rischia di arrendersi. Giunto in cima Gesù, pur affaticato prega e si trasfigura; Pietro, al contrario cede sotto il peso della sua stanchezza e si addormenta. Quanti, dopo anni di cammino, cedono al peso della fatica vanificando tutti gli sforzi e i sacrifici vissuti per amore di Cristo? A volte la preghiera ci appare come una fatica, ma questo sforzo non è senza frutto, se si persevera (come ha fatto Gesù) essa ci fornisce ristoro e nutrimento, diventa elisir di nuova forza, via della trasfigurazione. Pietro, sorpreso, vedendo allontanarsi Mosè ed Elia, chiede a Gesù di poter fermare per sempre quel momento, costruendo tre tende. L’umanità ha avuto spesso la tentazione di voler catturare quello che per definizione è libero. Le manifestazioni dello Spirito devono permanere nel cuore piuttosto che nelle “tende” edificate dall’uomo. I santuari sono segno prezioso di una realtà che li eccede, e questo non sempre è chiaro a chi li frequenta.

+Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.+

La nube che avvolge tutti è segno della volontà divina di coinvolgerci nel suo stesso sconfinato mistero d’amore, ma gli apostoli, all’entrare, hanno paura. Forse manca ancora quella piena fiducia nell’azione provvidenziale dello Spirito, ma si potrebbe anche pensare che l’uomo teme la prossimità di Dio: egli si sente nudo e fuori posto al suo cospetto (come Adamo ed Eva dopo la caduta, cfr Gn 3,7-8). Dimentichiamo però che egli e più intimo a noi di noi stessi, come diceva S. Agostino. Ancora una volta il Padre parla: chiede alla sua Chiesa nascente di ascoltare e seguire Gesù, questo dopo il primo annuncio della passione, che precede immediatamente l’episodio lucano del Tabor. La Croce infatti spaventerà e scandalizzerà molti ed a lungo (solo nel medioevo l’immagine del Cristo sofferente sarà accettata). Sarà stato forse anche per questo che Gesù ha voluto donare ai suoi Apostoli più intimi un segno così forte: nell’ora della prova dovevano far memoria. La voce di Dio proclama: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”. Gesù è il Messia che Israele aspettava, questo è ribadito per l’ennesima volta (cfr Lc 2,11; 3,22). Trovo interessante accostare la scena di Cana in cui Anche Maria, Madre di Dio, invita i “servitori”, quasi con tono autorevole, a obbedire a suo Figlio: “Fate tutto quello che vi dirà” (cfr Gv 2,5). Mosè ed Elia i due fari che hanno illuminato il popolo eletto si fondono in Cristo, ora abbiamo chi seguire, possiamo distinguere il bene dal male, la via della vita da quella della morte.

Felice Domenica