Quest’anno solo online “La Domenica dei Misteri” realizzato dall’Associazione Misteri e Tradizioni

Tradizionale appuntamento la settimana prima del Corpus Domini e nonostante il Covid 19, l’Associazione Misteri e Tradizioni ha voluto fortemente la realizzazione della XIIª edizione del giornale “LA DOMENICA dei MISTERI” per questo insolito Corpus Domini 2020.Il 14 giugno non ci sarà la secolare processione dei Misteri per le vie della nostra bella città, ma noi in questo particolare momento, vogliamo entrare in tutte le case, anche se solo virtualmente e farvi rivivere le emozioni che ogni anno trasmettono i nostri Ingegni. Quest’anno, il giornale non sarà stampato in 15.000 copie come ogni anno, ma le 24 pagine ricche di notizie, curiosità, aneddoti e foto, si potranno scaricare e stampare dal sito ufficiale del Museo dei Misteri www.misterietradizioni.comhttps://www.misterietradizioni.com/questanno-solo-online-la-domenica-dei-misteri-realizzato-dallassociazione-misteri-e-tradizioni/

Un particolare ringraziamento a Luigi De Michele per la realizzazione della copertina e naturalmente a tutti gli amici che hanno scritto e fotografato.

L’appuntamento naturalmente è al prossimo Corpus Domini e alla XIIIª edizione de “LA DOMENICA dei MISTERI” , tra un anno esatto, il 6 giugno 2021.

Buon Corpus Domini 2020 Continua inoltre, con un buon successo anche l’iniziativa, dell’Associazione “IL NOSTRO CORPUS DOMINI” .

Allora facciamola rivivere tutti insieme, se sei stato protagonista nel giorno del Corpus Domini come figurante, portatore, vestitore, bandista, fotografo o semplice spettatore della processione dei Misteri, pubblica la tua foto sull’evento della pagina Facebook del Museo dei Misteri di Campobasso https://www.facebook.com/events/695602347891421/ e raccontaci la tua emozione, un pensiero, il tuo ricordo nel giorno dei Misteri. Facciamo rivivere così in questi giorni la nostra bella tradizione che presto tornerà a sfilare per la città.