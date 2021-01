“Quest’anno regala qualcosa di rosso”, l’invito della Croce Rossa del Molise

“Anche se le festività natalizie sono terminate da poco, non dobbiamo pensare che con questo anche la solidarietà sia finita. Anzi, proprio in questo periodo dell’anno e, a maggior ragione in questa emergenza sanitaria, c’è maggior bisogno di sangue”. E’ l’invito della Croce Rossa del Molise. “L’invito di andare a donare il sangue è rivolto sia ai donatori che donano regolarmente il sangue, ma anche a chi vuole offrire un gesto di solidarietà in questo periodo. Infatti, il comitato di Campobasso della Croce Rossa Italiana si sta adoperando anche per i nuovi donatori e garantisce le visite pre-donazione anche in questo periodo di Emergenza. Il comitato di Campobasso ci tiene a precisare che sarà garantita la massima sicurezza a tutti i donatori. Il centro trasfusionale di Campobasso invita i donatori a prenotare la loro donazione al numero 0874/409381, mentre per chi vuole donare per la prima volta o ha ancora qualche dubbio sulla donazione di sangue può rivolgersi ai nostri Responsabili Territoriali: Gabriel Rateni per l’area di Campobasso, Ronja Fink per l’area di Bojano, Maria Adele Marcasciano per l’area di Termoli”.