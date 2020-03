Quest’anno i Misteri non usciranno, era successo solo dal ’40 al ’46 per via della Guerra

Dal Museo dei Misteri: “Aspettiamo fiduciosi che tutto passi per poter sentire presto le note del Mosè di Rossini”

E’ successo solo una volta, per quello che la storia ci ha tramandato, che i Misteri di Campobasso non siano usciti. Una volta per un periodo lungo 7 anni. Dal 1940 al 1946 gli Ingegni del Di Zinno non sfilarono per le vie del capoluogo. Ovviamente a causa degli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. In questa nuova guerra che il mondo sta combattendo, in questo 2020, succederà di nuovo. E anche da questo si può capire la portata drammatica di quello che sta accadendo.

Quest’anno i Misteri non usciranno, almeno non il 14 giugno. Ma sarà comunque complicato recuperare questa edizione entro dicembre.

Ovviamente la circostanza, in questo momento di paura, mentre si sta lottando per la vita, può apparire irrisoria. Ma a giugno, quando ci auguriamo di essere usciti dall’emergenza, sarà comunque un colpo al cuore per tutti i campobassani. E ci sarà un nuovo annuncio, come quello fatto nel ’46 dal sindaco Ferruccio Impallomeni (FOTO), che annuncerà di provvedere all’organizzazione per l’anno successivo.

Di seguito il testo del messaggio alla cittadinanza da parte del sindaco Impallomeni datato 4 luglio 1946:

“Cari cittadini,

dal 1940 la tradizionale e popolare “Sagra dei Misteri”, tanto cara al cuore dei campobassani, non ha potuto avere più luogo, sia per le note vicende belliche, sia perché, quasi tutte le macchine si trovano in uno stato deteriorato.

Ben poco è stato risparmiato dalla furia della guerra.

Pertanto questa Amministrazione, premurosamente sollecita del ripristino della Sagra, che sempre ha richiamato nella nostra Città gente dai paesi della provincia e da quelle limitrofe, informa che all’uopo è stata nominata una Commissione incaricata di raccogliere fondi, nella maniera più larga possibile, dovendosi provvedere alla spesa di oltre un milione, per le necessarie riparazioni delle macchine.

Sicuro interprete del sentimento folkloristico della cittadinanza, mai venuto meno, nutro viva fiducia che tutti, a gara risponderanno nella elargizione delle offerte”.

Dal Palazzo di Città, lì 4 luglio 1946. Il Sindaco Ferruccio Impallomeni

IL MESSAGGIO DEL MUSEO DEI MISTERI

“Esistono tradizioni capaci di aggregare città intere. La Processione dei Misteri, che si svolge a Campobasso il giorno del Corpus Domini, è una di queste e per organizzarla sono coinvolti i volontari dell’Associazione Misteri e Tradizioni, già da alcuni mesi prima della festività …… Beh quest’anno però, a causa del Covid-19 o Coronavirus, NON li vedremo sfilare domenica 14 giugno per le vie della nostra bella città tra gli applausi della gente e il carezzevole sole del giugno campobassano. Sicuramente dall’alto la Madonna del Monte, vicino al castello Monforte e il cavaliere S. Giorgio patrono della città, pregano in silenzio, come sono oggi le nostre strade, sorridono, aspettano fiduciosi che tutto passi per poter sentire presto le note del Mosè di Rossini. Sembrano essere ardenti spettatori dei loro amici Santi, è un legame invisibile che unisce terra (i portatori) e cielo (gli angeli) in un abbraccio eterno, verso quell’azzurro sfiorato delicatamente dai volti sorridenti dei bambini protagonisti dei MISTERI, a rinnovare da secoli, questo legame di fede e tradizione.”