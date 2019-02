Questa sera a ‘Italia’s got Talent’ attesa l’esibizione dei ‘Bufù’ di Guglionesi

REDAZIONE TERMOLI

L’attesa è quasi finita e tra qualche ora il gruppo folcloristico ‘I Bufù’ si esibirà alla trasmissione televisiva ‘Italia’s got talent’ in onda su Sky 1 HD e sul canale 8 del digitale terrestre. L’appuntamento è duqnue per questa sera, venerdi 15 febbraio alle ore 21.15. ll gruppo nasce nel 1996 con l’intento di esprimere attraverso la musica, i testi e la danza, la cultura contadina del popolo guglionesano. In questi anni il gruppo ha partecipato a diverse manifestazioni in giro per l’Italia e per il mondo: tra le tappe piu’ importanti ci sono il Canada, Sarajevo, Roma in piazza S. Pietro davanti al papa Wojtyla.