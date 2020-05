Questa notte la “Superluna”, l’evento astronomico dell’anno (FOTO)

È tornata la “Superluna”, che appare il 7% più grande e il 15% più luminosa di una normale Luna piena.La luna di questa sera, giovedì 7 maggio, apparirà decisamente più grande rispetto al solito: sarà infatti alla massima vicinanza dalla Terra (in Perigeo) a circa 361.180 chilometri, rispetto alla distanza media che è di oltre 384mila. È la quarta dell’anno, dopo quelle di febbraio e marzo e aprile 2020 ed è un’occasione da non perdere per scoprire la bellezza del cielo notturno, dal balcone o dalla finestra, in un periodo in cui ci si vive in casa per limitare la diffusione del coronavirus.