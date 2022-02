“Questa non è la scuola che ci rappresenta. Prendiamo parola noi”

Ieri, 11 febbraio, studenti e studentesse di tutta la regione Molise sono scese in piazza per rivendicare:

•un esame di maturità senza la seconda prova, che non segua le modalità pre-Covid ma che, al contrario, tenga conto delle grandi difficoltà provocate dalla pandemia e dalla didattica a distanza;

•un pcto realmente formativo che non punti alla formazione di piccoli lavoratori, spesso sfruttati, ma che permetta di dare spazio al confronto, all’arte e alla crescita personale.

È evidente che la nostra lotta non si conclude a questa giornata, in cui studenti e studentesse si sono ritagliatə uno spazio di confronto, dialogo e libertà creativa. Continueremo a scendere in piazza per una scuola completamente ribaltata.